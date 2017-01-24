Турецкие отели наймут охранявших саммит G20 чоповцев

Отели курортного города Белек в турецкой провинции Анталья обратятся в частное охранное предприятие (ЧОП), которое обеспечивало безопасность во время саммита G20 в 2015 году. Об этом сообщает издание Turizm Gazetesi.

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Сотрудники компании, название которой не уточняется, дежурили в 42 отелях в городе Анталья. Также стало известно, что охранники гостиниц в Белеке теперь будут вооружены.

На такие меры местные отельеры пошли на фоне роста террористической угрозы в Турции. В 2016 году этот фактор стал одной из причин падения турпотока в страну.

Одна из последних атак экстремистов была совершена в Турции в новогоднюю ночь. Жертвами нападения на ночной клуб в Стамбуле стали 39 человек, в том числе и гражданка России.

Десятый саммит стран «Большой двадцатки» прошел в Анталье 15-16 ноября 2015 года. На нем, в частности, присутствовали президент России Владимир Путин, тогдашний лидер США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель и другие политики.

