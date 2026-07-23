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Силовые структуры
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09:44, 23 июля 2026Силовые структуры

Трое россиян обманули китайских граждан на 144 миллиона рублей

В Хабаровске осудили юристов за мошенничество на 144 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Хабаровске осудили юристов за мошенничество на 144 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Трое россиян признаны виновными по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Как установил суд, в период с 2017 по 2018 год мужчина, обладающий познаниями в регистрации юрлиц и оказывавший услуги компаниям с китайскими учредителями, создал организованную группу для завладения активами фирмы стоимостью свыше 140 миллионов рублей.

Он убедил членов компании преобразоваться в кооператив, куда под видом участников ввел подельников. После этого был подменен протокол собрания, его зарегистрировали в налоговой и мошенники вступили во владение имуществом. Далее один из соучастников инсценировал корпоративный спор через исключение приказом знакомых. Таким образом получив через арбитраж подтверждение своих полномочий. Затем сообщники изготовили новый протокол об исключении китайских граждан за неуплату паев, установив им минимальную компенсацию, снова подкрепили это мнимым судебным спором.

Ущерб китайским гражданам от их действий составил 144 миллиона рублей. При этом один из злоумышленников обманным путем получил от одного из иностранцев еще свыше 39 миллионов рублей под видом инвестиций.

Суд приговорил их к срокам от семи лет до 8,5 года колонии общего режима, а также назначил штрафы от 600 до 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что хищение 12 миллиардов рублей раскрыли на поставках авиазапчастей в России.

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