Россиянин несколько лет издевался над малолетними детьми сожительницы

В Вологодской области осудили мужчину за истязание детей сожительницы

В Вологодской области осудили мужчину за истязание детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с июля 2024 года по апрель 2026 года 34-летний мужчина, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к малолетним детям сожительницы, вел себя агрессивно. Он пытался их устрашать и добивался беспрекословного послушания. Для этого регулярно избивал их руками и ремнем, ограничивал в еде, закрывал в комнатах и заставлял бить друг друга.

О происходящем узнал отец пострадавших, который жил отдельно, и администрация школы. Детей изъяли из семьи и передали отцу.

Обвиняемый частично признал вину. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка ножом угрожала полуторагодовалому сыну.