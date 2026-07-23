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Силовые структуры
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10:08, 23 июля 2026 (обновлено: 10:13, 23 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин несколько лет издевался над малолетними детьми сожительницы

В Вологодской области осудили мужчину за истязание детей сожительницы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: AnnaStills / Shutterstock / Fotodom

В Вологодской области осудили мужчину за истязание детей сожительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он признан виновным по статье 117 («Истязание») УК РФ.

Как установил суд, в период с июля 2024 года по апрель 2026 года 34-летний мужчина, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь к малолетним детям сожительницы, вел себя агрессивно. Он пытался их устрашать и добивался беспрекословного послушания. Для этого регулярно избивал их руками и ремнем, ограничивал в еде, закрывал в комнатах и заставлял бить друг друга.

О происходящем узнал отец пострадавших, который жил отдельно, и администрация школы. Детей изъяли из семьи и передали отцу.

Обвиняемый частично признал вину. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что россиянка ножом угрожала полуторагодовалому сыну.

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