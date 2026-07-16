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Силовые структуры
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20:50, 16 июля 2026Силовые структуры

Россиянка ножом угрожала полуторагодовалому сыну

В Сочи задержали женщину за избиение ребенка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Сочи задержали женщину за избиение ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она подозревается по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») УК РФ.

По данным следствия, 38-летняя местная жительница в период с июня по июль этого года, находясь по месту жительства в Сочи, истязала своего малолетнего сына, регулярно применяя к нему физическую силу, нанося удары по голове, туловищу и конечностям, а также подносила к шее ребенка нож, угрожая таким образом его жизни и здоровью.
 
Она задержана, проводятся необходимые следственные действия для закрепления доказательной базы, также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА попал на допрос после сообщения жены.

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