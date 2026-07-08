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07:57, 8 июля 2026Силовые структуры

Российский боец ММА попал на допрос после сообщения жены

Во Владивостоке допросили бойца ММА за истязания жены
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Во Владивостоке допросили бойца ММА за истязания жены. Об этом сообщает РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье 117 («Истязание») УК РФ.

По данным агентства, женщина разместила в социальных сетях видео, на котором сообщила, что муж, боец ММА избивает ее два года.

В ноябре 2025 года в полицию также было подано заявление на него, но результатов судебно-медицинского исследования после побоев не было. Проверка продолжается.

Следователи провели допрос подозреваемого, но пока не задержали. Определяется подследственность дела.

Ранее сообщалось, что российский боец ММА-блогер избивал жену до сотрясений и грозил забрать дочь.

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