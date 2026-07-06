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Силовые структуры
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16:35, 6 июля 2026Силовые структуры

Российский боец ММА-блогер избивал жену до сотрясений и грозил забрать дочь

В Приморье возбудили дело в отношении бойца ММА за избиения жены
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) и блогера за избиения жены. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили после постов в соцсетях, в которых мать двоих детей рассказала о регулярных побоях на протяжении двух лет. По словам женщины, супруг повергал ее насилию и дома, и публично — она перенесла пять сотрясений и разрыв перепонки. Предавать это огласке женщина решилась после того, как муж стал угрожать, что заберет младшую дочь в случае развода.

Дело расследуется по статье 117 УК РФ («Истязание»).

Ранее арестованный за расправу над 12-летней Миланой рассказал о своих извращенных фантазиях.

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