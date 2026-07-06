Российский боец ММА-блогер избивал жену до сотрясений и грозил забрать дочь

В Приморье возбудили дело в отношении бойца ММА за избиения жены

В Приморье возбудили уголовное дело в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) и блогера за избиения жены. Об этом сообщает ТАСС.

Дело возбудили после постов в соцсетях, в которых мать двоих детей рассказала о регулярных побоях на протяжении двух лет. По словам женщины, супруг повергал ее насилию и дома, и публично — она перенесла пять сотрясений и разрыв перепонки. Предавать это огласке женщина решилась после того, как муж стал угрожать, что заберет младшую дочь в случае развода.

Дело расследуется по статье 117 УК РФ («Истязание»).

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