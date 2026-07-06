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Силовые структуры
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15:33, 6 июля 2026Силовые структуры

Арестованный за расправу над 12-летней Миланой рассказал о своих извращенных фантазиях

Обвиняемый в убийстве 12-летней школьницы из Ленобласти фантазировал об изнасилованиях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Федор Мехнин, обвиненный в расправе над 12-летней школьницей в Ленобласти, 15 лет фантазировал об изнасилованиях жен друзей и знакомых. Об этом он заявил на допросе, передает «Фонтанка».

42-летний мужчина рассказал, что руководствовался этими фантазиями, когда решил изнасиловать случайную прохожую. По его словам, он не сразу понял, что перед ним оказалась несовершеннолетняя — девочка была высокой, а ее лицо он не рассмотрел.

После того как Мехнин решил реализовать свой план, он припарковал машину, взял с собой нож и последовал за девочкой в лес.

12-летняя Милана ушла за грибами и пропала. Позже ее нашли без признаков жизни в лесу недалеко от СНТ «Захожье».

Ранее мужчина показал на месте преступления, как наносил удары ножом по девочке.

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