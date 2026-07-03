Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 3 июля 2026Россия

Стало известно о смерти ушедшей за грибами российской школьницы

«112»: В Ленобласти нашли без признаков жизни ушедшую за грибами 12-летнюю школьницу
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Ленинградской области 12-летнюю школьницу, ушедшую за грибами из СНТ на лесную опушку, нашли без признаков жизни. О смерти девочки стало известно Telegram-каналу «112».

В последний раз юную россиянку живой видели 2 июля. Отцу несовершеннолетняя сказала, что отправилась в лес. После этого связь с ребенком оборвалась. Оперативники по камерам видеонаблюдения вычислили, что девочка вышла из лесного массива, но до дома так и не дошла.

По сведениям «Фонтанки», школьница пропала в Тосненском районе. Следователи начали выяснять причину трагедии. Было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Кызыле развернули масштабные поиски из-за двух пропавших 13-летних школьниц. Спасатели в ходе поисковой операции получили сведения о том, что пропавшие могут находиться на берегу Енисея. Телефоны девочек нашли на берегу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о причине задержания бывшего главы Росавиации

    Парламент Армении ограничил право на голосование у части граждан

    Двое мужчин задержаны по делу о взрыве в Монако

    Женщина годами жила с 38 паразитами в мозге и не знала об этом

    Россиянам назвали способ выгодно вложить 100 тысяч рублей

    Сергей Лазарев кардинально сменил имидж

    Стало известно о серьезной болезни Пригожина перед мятежом

    Второй за сутки отель с россиянами загорелся в Турции и попал на видео

    В Госдуме назвали условие применения Северной Кореей ядерного оружия

    Сборная Англии отложит поездку в Мексику на матч ЧМ-2026 из-за местных фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok