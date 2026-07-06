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Силовые структуры
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12:38, 6 июля 2026Силовые структуры

Арестованный на видео показал расправу над 12-летней школьницей в российском регионе

СК вывез на место преступления арестованного за убийство 12-летней девочки в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Арестованный по обвинению в расправе над 12-летней школьницей в Ленинградской области рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. Видео с ним предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах виден мужчина в наручниках в окружении сотрудников правоохранительных органов. Он показывает на манекене, как наносил удары ножом по девочке. Следователи осмотрели его автомобиль, в котором он находился при встрече с жертвой.

Арестованный Федор Мехнин дал изобличающие его вину показания, сообщил о месте нахождении сокрытых следов преступления. Следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным эпизодам.

Знакомый обвиняемого рассказал, что отец Мехнина был священником, а сам Федор учился в воскресной школе и был прихожанином местной церкви. В начале нулевых Мехнин грабил магазины при помощи игрушечного пистолета из-за неудач в бизнесе. Его поймали и отправили в колонию по статье о разбое, после освобождения Мехнин продавал диски, а потом основал строительную фирму.

12-летняя Милана ушла за грибами и пропала. Позже ее нашли без признаков жизни в лесу недалеко от СНТ «Захожье». Обвиняемый ее изнасиловал, а затем нанес множественные ножевые ранения. Он оказался членом правления СНТ.

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