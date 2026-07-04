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15:51, 4 июля 2026Силовые структуры

Появились подробности о прошлом убившего в лесу 12-летнюю Милану россиянина

«112»: Убивший 12-летнюю Милану учился в воскресной школе, его отец был священником
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Расправившийся в лесу Ленинградской области с 12-летней школьницей по имени Милана Федор Мехнин учился в воскресной школе. Об этом рассказал его знакомый, передает Telegram-канал «112».

По словам мужчины, с Мехниным они общались в последний раз больше 10 лет назад и тогда он произвел впечатление веселого и адекватного человека. «Мы познакомились через "церковную тусовку". Его отец был священником, а сам Федор учился в воскресной школе и был прихожанином местной церкви», — сообщил собеседник.

Также знакомый фигуранта рассказал, что в начале нулевых Мехнин грабил магазины при помощи игрушечного пистолета. По словам мужчины, на грабеж фигуранта толкнули неудачи в бизнесе. После того, как задержанный отсидел в тюрьме по статье о разбое, он продавал диски, а потом основал строительную фирму.

Ранее появились новые кадры с 12-летней девочкой, убитой в Ленобласти.

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