Появились подробности о прошлом убившего в лесу 12-летнюю Милану россиянина

«112»: Убивший 12-летнюю Милану учился в воскресной школе, его отец был священником

Расправившийся в лесу Ленинградской области с 12-летней школьницей по имени Милана Федор Мехнин учился в воскресной школе. Об этом рассказал его знакомый, передает Telegram-канал «112».

По словам мужчины, с Мехниным они общались в последний раз больше 10 лет назад и тогда он произвел впечатление веселого и адекватного человека. «Мы познакомились через "церковную тусовку". Его отец был священником, а сам Федор учился в воскресной школе и был прихожанином местной церкви», — сообщил собеседник.

Также знакомый фигуранта рассказал, что в начале нулевых Мехнин грабил магазины при помощи игрушечного пистолета. По словам мужчины, на грабеж фигуранта толкнули неудачи в бизнесе. После того, как задержанный отсидел в тюрьме по статье о разбое, он продавал диски, а потом основал строительную фирму.

Ранее появились новые кадры с 12-летней девочкой, убитой в Ленобласти.