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14:21, 4 июля 2026Россия

Опубликованы новые кадры с убитой 12-летней девочкой

РЕН ТВ опубликовало новые кадры с убитой в Ленобласти 12-летней девочкой
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Появились новые кадры с 12-летней девочкой, убитой в Ленобласти. Их опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На видео с камер наблюдения школьница в желтом дождевике проходит мимо СНТ «Захожье-2» и направляется к озеру, через несколько часов она пошла в сторону дома, позвонила родителям и сообщила, что возвращается, но до дома не дошла.

Ранее сообщалось, что убийца ушедшей за грибами в Ленинградской области школьницы Миланы оказался членом правления СНТ «Захожье», на территории которого в лесополосе произошло преступление. Фигуранта зовут Федор Мехнин. На допросе он рассказал, что был ранее судим.

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