Раскрыта личность убийцы ушедшей за грибами 12-летней Миланы

Убийца ушедшей за грибами в Ленинградской области 12-летней школьницы Миланы оказался членом правления СНТ «Захожье», на территории которого в лесополосе произошло преступление. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Фигуранта зовут Федор Мехнин. На допросе он рассказал, что был ранее судим. Кроме того, по его словам, он активно участвовал в жизни своего СНТ и выходил на субботники, а в прошлом году помог починить колодец.
По данным канала, его деятельность освещалась в паблике садоводства, где соседи оставляли ему отзывы с благодарностями. Он являлся членом организации «Благодел» и снимал рекламные ролики о строительных услугах.
Сейчас правоохранители выясняют его мотивы.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в расправе над 12-летней школьницей Миланой признал свою вину.