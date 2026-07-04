Подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами 12-летней девочкой сделал заявление

Подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами в Ленинградской области 12-летней школьницей Миланой признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отвечая на вопрос следователя, понимает ли фигурант, почему его задержали и признает ли свою вину, он ответил утвердительно.
Ранее сообщалось, что задержанный — 42-летний мужчина. Его поймали на вокзале в Гатчине.
До преступления местные жители видели его на территории СНТ «Захожье» в Тосненском районе. Он подходил к детям и пытался с ними пообщаться.
2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти.