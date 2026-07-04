Подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами 12-летней девочкой сделал заявление

Волк: Подозреваемый в убийстве 12-летней школьницы в Ленобласти признал вину

Подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами в Ленинградской области 12-летней школьницей Миланой признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отвечая на вопрос следователя, понимает ли фигурант, почему его задержали и признает ли свою вину, он ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что задержанный — 42-летний мужчина. Его поймали на вокзале в Гатчине.

До преступления местные жители видели его на территории СНТ «Захожье» в Тосненском районе. Он подходил к детям и пытался с ними пообщаться.

2 июля 12-летняя Милана пошла в лес за грибами, но домой так и не вернулась. Вскоре ее нашли без признаков жизни. На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти.

