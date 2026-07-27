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09:08, 27 июля 2026Наука и техника

Армия России получила партию БМП-3

Армия России получила от «Ростеха» партию БМП-3
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Telegram-канал «Ростех»

Армия России получила от холдинга «Высокоточные комплексы» боевые машины пехоты БМП-3, которые в войсках ценятся за высокую огневую мощь и простоту в эксплуатации. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Ростех».

По словам индустриального директора кластера вооружений госкорпорации Бекхана Оздоева, с начала специальной военной операции объемы отгружаемой холдингом продукции утроились.

«В этом году БМП-3 получили ряд новых важных усовершенствований — усилена защита днища от подрыва, а также броневая противоосколочная стойкость кормовой и передней частей», — добавил руководитель.

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Ранее газете «Известия» источники, знакомые с ситуацией, сообщили, что боевые машины пехоты БМП-2М Вооруженных сил России, оснащенные боевым модулем «Бережок», начали осваивать работу по новой схеме — стрельбу с закрытых позиций по ненаблюдаемым целям с расстояния в несколько километров.

В июне Telegram-канал «Воевода вещает» заметил, что российские военнослужащие в полевых мастерских превращают БМП-1 в бронетранспортеры.

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