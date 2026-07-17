«Известия»: БМП-2М ВС России начали работать по новой схеме

Боевые машины пехоты БМП-2М Вооруженных сил (ВС) России, оснащенные боевым модулем «Бережок», начали осваивать работу по новой схеме — стрельбу с закрытых позиций по напрямую ненаблюдаемым целям с расстояния в несколько километров. Об этом газете «Известия» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, новая тактика позволяет поражать противника без выхода на открытую местность и создает условия для поддержки действий штурмовых подразделений. В настоящее время новая схема совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осваивается экипажами на полигонах.

В июне Telegram-канал «Воевода вещает» заметил, что российские военнослужащие в полевых мастерских превращают БМП-1 в бронетранспортеры.

В марте Telegram-канал «Уголок Ситха» рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции заметили самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена» на шасси боевой машины пехоты БМП-3.