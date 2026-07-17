Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:41, 17 июля 2026Наука и техника

БМП-2М ВС России начали работать по новой схеме

«Известия»: БМП-2М ВС России начали работать по новой схеме
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Река / ТАСС

Боевые машины пехоты БМП-2М Вооруженных сил (ВС) России, оснащенные боевым модулем «Бережок», начали осваивать работу по новой схеме — стрельбу с закрытых позиций по напрямую ненаблюдаемым целям с расстояния в несколько километров. Об этом газете «Известия» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников, новая тактика позволяет поражать противника без выхода на открытую местность и создает условия для поддержки действий штурмовых подразделений. В настоящее время новая схема совместно с операторами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осваивается экипажами на полигонах.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
От «Вездехода» к «Армате». Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
От «Вездехода» к «Армате».Как за сто лет российские танки стали лучшими в мире?
2 ноября 2022

В июне Telegram-канал «Воевода вещает» заметил, что российские военнослужащие в полевых мастерских превращают БМП-1 в бронетранспортеры.

В марте Telegram-канал «Уголок Ситха» рассказал, что в зоне проведения специальной военной операции заметили самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена» на шасси боевой машины пехоты БМП-3.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сосед России поздравил Украину
    Стало известно о странных поездках бесследно исчезнувшего Усольцева
    Американец-бывший чемпион UFC оценил уровень безопасности в России
    Подросток в Москве стал обладателем «дерева в почках» из-за вейпа
    Две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России
    Жена Сарика Андреасяна прокомментировала сходство дочери с Павлом Прилучным
    Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
    «Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2
    Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия
    Филиппины обвинили Китай в расизме из-за видео с обезьянами-филиппинцами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok