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17:27, 11 июня 2026Наука и техника

В России рассказали о полевой модернизации «бэхи»

Российские БМП-1 в полевых мастерских превращают в бронетранспортеры
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие в полевых мастерских превращают боевые машины пехоты БМП-1 в бронетранспортеры (БТР). О модернизации советской машины рассказал Telegram-канал «Воевода вещает».

Автор отметил, что ремонтные подразделения демонтируют башню и боекомплект «бэхи», а также убирают топливный бак из десантного отделения. Это увеличивает объем машины и снижает вероятность возгорания в случае попадания. Также военные увеличивают высоту десантного отделения и люков для удобства посадки и высадки.

В публикации допустили, что практически любой завод, который специализируется на ремонте и производстве бронетехники, сможет осуществлять такую модернизацию массово.

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Гусеничную БМП-1 приняли на вооружение в 1966 году. Десантное отделение машины вмещает восемь бойцов. «Бэха» несет вращающуюся башню с орудием калибра 73 миллиметра, пулеметом и направляющей для противотанковых ракет.

В феврале стало известно, что Вооруженные силы России получили партию БМП-3 с дополнительной защитой. Машины несут дополнительную броню и систему радиоэлектронной борьбы.

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