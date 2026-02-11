ВС России получили партию БМП-3 с допзащитой

«Ростех»: Вооруженные силы России получили партию БМП-3 с допзащитой

Вооруженные силы (ВС) России с опережением получили партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Технику произвел холдинг «Высокоточные комплексы». «Объем январской поставки на 40 процентов превысил плановые показатели», — говорится в публикации.

Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев заметил, что новые БМП-3 укомплектованы более современной системой радиоэлектронной борьбы. Также машины получили усиленную защиту днища от подрыва и увеличенную бронестойкость кормовой и передней частей.

В декабре госкорпорация сообщила, что ВС России получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3 производства холдинга «Высокоточные комплексы».

В сентябре «Ростех» заявил о поставке в войска новых партий БМП-3 и БМД-2.