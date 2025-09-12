Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новые партии БМП-3 и БМД-2

Госкорпорация «Ростех» заявила о поставке в войска новых партий БМП-3 и БМД-2. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Боевые машины пехоты (БМП) и боевые машины десанта (БМД) поставил холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав «Ростеха». В организации отметили, что поставки приурочили ко Дню танкиста.

Новые БМП оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Также каждая боевая машина имеет «накидку» — комплект средств снижения заметности, средства радиоэлектронной борьбы. БМД поставили в войска после капитального ремонта с элементами модернизации.

«Выпуск бронетехники на предприятиях "Ростеха" идет в круглосуточном режиме. Сотрудники не прекращают модернизировать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Ранее сообщалось, что «Ростех» начал поставки модернизированных систем подавления дронов «Двина-100М». Система работает в широком диапазоне частот и имеет ряд фиксированных и перестраиваемых с высокой скоростью диапазонов постановки помех.