Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:24, 12 сентября 2025Наука и техника

Армия России получила новые БМП-3 и БМД-2

Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил в войска новые партии БМП-3 и БМД-2
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Госкорпорация «Ростех» заявила о поставке в войска новых партий БМП-3 и БМД-2. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Боевые машины пехоты (БМП) и боевые машины десанта (БМД) поставил холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в состав «Ростеха». В организации отметили, что поставки приурочили ко Дню танкиста.

Новые БМП оснащены противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами защиты верхней полусферы. Также каждая боевая машина имеет «накидку» — комплект средств снижения заметности, средства радиоэлектронной борьбы. БМД поставили в войска после капитального ремонта с элементами модернизации.

«Выпуск бронетехники на предприятиях "Ростеха" идет в круглосуточном режиме. Сотрудники не прекращают модернизировать боевые машины с учетом опыта их эксплуатации в зоне проведения специальной военной операции (СВО)», — сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.

Ранее сообщалось, что «Ростех» начал поставки модернизированных систем подавления дронов «Двина-100М». Система работает в широком диапазоне частот и имеет ряд фиксированных и перестраиваемых с высокой скоростью диапазонов постановки помех.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ массово атаковали российские регионы. Только в Ленинградской области уничтожены около 30 БПЛА. Что известно о последствиях?

    Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

    Заявивший об испорченности русских певец отменил концерты в России

    Премьер Венгрии высказался о ходе переговоров России и США

    В России нашли вакансии с самой высокой предлагаемой зарплатой

    Финансировавший ВСУ россиянин хотел уехать на Украину и попался ФСБ

    Назван самый дешевый курорт черноморского побережья в бархатный сезон

    ЕС представит скоординированные с Трампом новые санкции против России

    Россиянка с затянутыми пеленой глазами ушла из дома ночью и исчезла

    В России заметно подорожало обслуживание китайских машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости