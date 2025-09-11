В России начали поставку новых систем подавления дронов

«Ростех» начал поставки модернизированных систем подавления дронов «Двина-100М»

Госкорпорация «Ростех» отчиталась об организации поставок модернизированных систем подавления беспилотников «Двина-100М». Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Производство и поставку оборудования начал дочерний холдинг госкорпорации «Росэл». В компании объяснили, что «Двина-100М» осуществляет радиоэлектронное подавление каналов управления, передачи данных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также глобальных навигационных спутниковых систем. Система работает в широком диапазоне частот и имеет ряд фиксированных и перестраиваемых с высокой скоростью диапазонов постановки помех.

Новое изделие эффективно работает со специализированными средствами радиомониторинга. Система подавления лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные. «Двина-100М» может функционировать при температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 градусов.

«Система эффективно противостоит одиночным и многочисленным целям, а также сложным устройствам с комбинированным каналом управления», — подчеркнули специалисты холдинга «Росэл». Новое оборудование можно применять на крупных производственных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что мобильная система подавления FPV-дронов «ПРЕС» разработки НИИ «Вектор» успешно прошла испытания. Оборудование создает помехи в диапазоне частот 400-1200 мегагерц.