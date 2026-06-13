Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке

МО РФ: Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке

Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что штурмовые группы продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и Первомайском районе.

За сутки было уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, ВСУ понесли потери в количестве до 40 человек, добавили в ведомстве.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.