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22:01, 13 июня 2026Россия

Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке

МО РФ: Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска взяли под контроль 172 здания в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что штурмовые группы продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и Первомайском районе.

За сутки было уничтожено три боевые бронированные машины и четыре автомобиля, ВСУ понесли потери в количестве до 40 человек, добавили в ведомстве.

Ранее на Украине заявили о начале финальной стадии боев за Константиновку. Отмечалось, что российские войска завершают этап прорыва штурмовых групп в город и готовятся к массовой переброске основных сил.

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