DW: Наркозависимость становится серьезной проблемой в ВСУ на фоне затяжного конфликта

Наркозависимость становится все более серьезной проблемой среди украинских военных на фоне затяжной войны, сообщает Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом) со ссылкой на военных, врачей и профильные организации.

Бывший офицер морской пехоты Дмитрий рассказал, что его зависимость сформировалась после полученных ранений и последующего приема обезболивающих препаратов. По его словам, ранее он командовал подразделением численностью более 200 человек и участвовал в ряде успешных операций, однако из-за наркотической зависимости лишился всего, чего смог добиться за годы службы.

«Дошел до того, что не мог сам уже контролировать ничего», — заявил он.

Эксперты связывают проблему не только с физической болью после ранений, но и с психологическим истощением. Так, военный психотерапевт и капеллан Игорь Алферов отметил, что многие военнослужащие месяцами остаются на передовой без полноценного отдыха и демобилизации.

Он отметил, что ситуацию нередко усугубляют проблемы в семье: близкие военнослужащих находятся за границей, из-за чего отношения со временем могут ухудшаться и распадаться.

Ранее сообщалось, что многие украинские военнослужащие, находившиеся в Красноармейске, употребляли наркотические вещества, которые доставлялись им дронами в виде конфет в упаковке камуфляжного цвета.