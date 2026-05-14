Житель Красноармейска рассказал о приеме ВСУ наркотиков

Многие украинские военнослужащие, находившиеся в Красноармейске, употребляли наркотические вещества, которые доставлялись им дронами в виде конфет в упаковке камуфляжного цвета. Об этом ТАСС рассказал спасенный из города местный житель.

«Они все, кто у нас [в Красноармейске] стоял, практически были наркоманами. Все из ВСУ практически, все были наркоманы», — заявил собеседник агентства, отметив, что нередко, находясь в таком состоянии, солдаты ВСУ устраивали конфликты с местным населением, которые часто заканчивались стрельбой.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. У многих солдат развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить», поскольку в украинских войсках не разглашают данные о числе военных, страдающих данным недугом.