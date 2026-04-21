The Guardian: Солдаты ВСУ часто страдают от наркозависимости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто употребляют психоактивные вещества, чтобы справиться с посттравматическим стрессовым расстройством и тревожностью. Об этом сообщает газета The Guardian.

По данным издания, у многих солдат развилась наркотическая зависимость, однако ее масштабы «трудно оценить», поскольку в украинских войсках не разглашают данные о числе военных, страдающих данным недугом.

Как утверждает руководитель специализированной реабилитационной клиники Киевской городской клинической больницы № 10 Олег Ольшевский, все знают о проблеме употребления наркотиков бойцами ВСУ, однако мало кто хочет об этом говорить. «Я думаю, мы никогда не узнаем реальные цифры. Никто не ведет учет», — признался он.

Ранее стало известно, что в Харьковской области более 30 украинских диверсантов попытались провести атаку под наркотиками. При бойцах ВСУ были найдены блистеры с таблетками.