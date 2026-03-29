Бывший СССР
12:22, 29 марта 2026Бывший СССР

Стало известно о попытке украинских диверсантов под наркотиками пойти в атаку

Shot: Более 30 украинских диверсантов попытались провести атаку под наркотиками
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В Харьковской области более 30 украинских диверсантов попытались провести атаку под наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали попытки отбить окраину Купянска у российских военных. Только за последнюю неделю шесть диверсионно-разведывательных групп попытались атаковать позиции ВС РФ, но были уничтожены», — говорится в публикации.

Уточняется, что при бойцах ВСУ были найдены блистеры с таблетками. В них содержались запрещенные вещества.

Ранее стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде. Отмечалось, что целью было восполнение дефицита патронов.

