Стало известно о попытке украинских диверсантов под наркотиками пойти в атаку

В Харьковской области более 30 украинских диверсантов попытались провести атаку под наркотиками. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали попытки отбить окраину Купянска у российских военных. Только за последнюю неделю шесть диверсионно-разведывательных групп попытались атаковать позиции ВС РФ, но были уничтожены», — говорится в публикации.
Уточняется, что при бойцах ВСУ были найдены блистеры с таблетками. В них содержались запрещенные вещества.
Ранее стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде. Отмечалось, что целью было восполнение дефицита патронов.