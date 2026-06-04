Идею снижения ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей оценили

Аксаков: Снижение ставки по семейной ипотеке позволяет адресно усилить поддержку

Сама логика дифференциации льготных ипотечных ставок в зависимости от числа детей кажется оправданной, но реализовывать ее нужно очень аккуратно, чтобы не подорвать базовую идею семейной ипотеки — повышение доступности жилья для семей с маленькими детьми. Об этом в интервью корреспонденту «Ленты.ру» во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Снижение ставки по мере увеличения числа детей позволяет адресно усилить поддержку тех семей, у которых финансовая нагрузка объективно выше», — заметил политик. Аксаков указал, что выступает за за гибкий подход к льготным ставками. «Так, при снижении ключевой ставки Банка России ниже определенного уровня нужно уменьшать и льготные ипотечные ставки», — пояснил он.

По мнению Аксакова, также важно, чтобы любые изменения в ипотечных программах не носили ретроспективный характер и применялись только к кредитам, одобренным после вступления новых параметров в силу. «Люди должны заранее понимать, какие условия их ждут при разных семейных сценариях, а не узнавать о новых правилах уже после того, как взяли на себя ипотечные обязательства», — подчеркнул он.

Ранее В России предложили обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Это касается многодетных семей, в которых возраст родителей не превышает 35 лет.