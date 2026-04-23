В России предложили обнулить ставку ипотеки для многодетных

Миронов: Предлагаем обнулить ставку ипотеки для молодых многодетных семей

В России предложили обнулить ставку семейной ипотеки для молодых многодетных семей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.

Предложение касается многодетных семей, в которых возраст родителей до 35 лет.

«Если люди в молодом возрасте решились на троих и более детей, они не должны ничего переплачивать», — добавил Миронов.

Кроме того, по словам Миронов, партия в целом выступает против какого-либо повышения ставки. Ставка семейной ипотеки должна быть дифференцированной в зависимости от количества детей — шесть процентов для семей с одним ребенком, четыре процента для тех, у кого двое детей, и два процента для семей с тремя детьми.

Миронов пояснил, что все предложения направлены в правительство.

Ранее в России был расширен один вид льготной ипотеки.