Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:09, 21 апреля 2026

В России расширили один вид льготной ипотеки

Дальневосточную и арктическую ипотеку расширили на новые категории граждан
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России расширили льготную программу «Дальневосточная и арктическая ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Госпрограмму жилищного кредитования распространили на защитников приграничных территорий России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции (СВО). В этот список входят 11 административно-территориальных образований, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, Анапу, Новороссийск, Геленджик, Крым, Севастополь, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области, а также Темрюкский район Краснодарского края. Прежде кредит по льготной программе могли оформить только те участники СВО, кто выполнял задачи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Также правом на льготную ипотеку смогут воспользоваться некоторые категории медработников. Речь идет о сотрудниках госучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность. Лицензия при этом может числиться дополнительной, а основной ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) быть иным. Также ипотечная программа станет доступна для медработников домов престарелых и региональных отделений соцзащиты. На сегодняшний день, по подсчетам директора департамента финансовой политики Минфина России Алексея Яковлева, льготный кредит оформили более 200 тысяч российских семей.

«Арктическая ипотека» действует с 2019 года и позволяет купить или построить жилье в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и Арктической зоне по ставке до двух процентов годовых. Сумма кредита составляет 6 миллионов рублей, но если площадь приобретаемой квартиры превышает 60-64 квадратных метра, максимальный размер займа может достигать 9 миллионов рублей. Чтобы воспользоваться программой, первоначальный взнос должен быть не менее 20 процентов от стоимости жилья, а срок оформления кредита ограничен 20 годами.

С декабря 2025 года в программу включили вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства нового жилья. Также ее действие распространили на семьи, в которых третий или последующий ребенок родился после 1 января 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok