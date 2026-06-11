Аналитики отметили подорожание автомобилей с пробегом в России

«Автостат» подсчитал, что цены на вторичном рынке выросли на 1,5 %

В мае 2026 года средняя стоимость автомобилей с пробегом на российском рынке составила 1,43 миллиона рублей, что на 1,5 процента больше, чем в апреле. Об этом сообщил глава отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин.

Эксперт также отметил, что по сравнению с маем прошлого года стоимость машин на вторичном рынке оказалась чуть ниже — на 0,2 процента или 2800 рублей.

При этом подержанные машины постоянно дорожали в период с января по март, а в апреле цены снизились на 1 процент, после чего вновь выросли.

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