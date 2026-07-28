Трамп потребовал сделать ключевую ставку в США самой низкой в мире

Трамп: В США должна быть самая низкая процентная ставка в мире

Накануне очередного заседания совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, исполняющей в стране функции Центробанка, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал снизить учетную ставку, заявив, что она должна стать самой низкой в мире. Его высказывания приводит Bloomberg.

По словам главы государства, американская экономика могла бы расти на 8–12 процентов ВВП в год, а сейчас «другие страны берут деньги в США и получают процентные ставки ниже».

Трамп также уточнил, что выдвинутый им на пост главы ФРС Кевин Уорш в вопросе со ставкой «хочет поступить правильно», но ему могут помешать «некоторые люди, у которых плохие намерения». «Ставки должны быть снижены», — резюмировал президент США.

В июне Федрезерв на первом заседании совета управляющих под председательством Уорша оставил ставку на уровне 3,5–3,75 процента и резко повысил прогноз инфляции на 2026 год — с 2,7 до 3,6 процента.

Тем временем ожидания по поводу того, что ФРС на заседании 29 июля, наоборот, повысит ставку, резко выросли на фоне нового обострения иранского конфликта. Например, с таким прогнозом выступили в ведущем мировом маркет-мейкере Citadel Securities.