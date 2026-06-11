Россиянам назвали главные преимущества китайских машин перед европейскими

Сегодня массовые автомобили из КНР предлагают недоступные конкурентам премиальные решения

За последнее десятилетие китайская автомобильная промышленность прошла путь от дешевой альтернативы традиционным брендам до современных автомобилей, а решения, которые предлагают компании в массовом сегменте, зачастую или вовсе недоступны конкурентам из Европы, Японии и Южной Кореи, либо относятся к премиальному сегменту. Об этом в беседе с «Российской газетой» сообщил основатель компании «ВсеИзКитая» Андрей Коган.

К числу основных достоинств китайских автомобилей эксперт относит доступность и скорость внедрения новых технологий. Если у традиционных марок на разработку платформы, тесты и вывод машин на рынок уходит до семи лет, то китайцы действуют намного быстрее: обновление занимает порядка трех лет, а новые версии ПО ставятся дистанционно.

Особенно заметно доминирование производителей из Китая в сфере цифровых технологий. Покупатели уже в базовой комплектации получают медиасистемы с большими сенсорными экранами, встроенной навигацией и голосовым управлением, камеры кругового обзора, телематические сервисы для удаленного управления функциями автомобиля, продвинутые комплексы водительских ассистентов. У конкурентов такой же набор оборудования полагается только дорогим комплектациям или моделям.

Еще одно направление, где компании из КНР добились существенных успехов — это гибридные и электрические силовые установки. Китайский рынок сам по себе является самым крупным и с высоким уровнем внутренней конкуренции, так что производителям нужно оперативно предлагать современные качественные товары по доступным ценам. Такая «гонка вооружений» привела к постоянному совершенствованию разработок, в том числе — электромоторов, тяговых батарей, управляющей электроники. Некоторые китайские модели уже сегодня способны достойно конкурировать с признанными мировыми лидерами в области разработок по запасу хода и эффективности.

Одним из преимуществ Китая является высокий уровень локализации: компании сами выпускают компоненты или заказывают их внутри страны, постоянно работают над повышением комфорта, улучшением качества материалов и комплектующих, привлекают талантливых дизайнеров, а разработкой программного обеспечения и технологий занимаются опытные инженеры, в портфеле которых нередко имеется работа в европейских брендах. При этом в компаниях минимизирована бюрократия, что значительно ускоряет все процессы на любом уровне. При разработке обновлений учитывается опыт владельцев — это также является огромным плюсом, уверен Коган.

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