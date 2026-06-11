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11:27, 11 июня 2026Авто

Россиянам напомнили об опасности некоторых забытых в салоне устройств для машин

«Автовзгляд» напомнил, что определенные предметы могут стать причиной пожара
Светлана Ходос

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

С наступлением лета российские автомобилисты нередко сталкиваются с проблемами, которые вызваны различными забытыми в салоне машин предметами. В отдельных случаях это могут быть небольшие неприятности, в других — серьезные происшествия, сообщили эксперты портала «Автовзгляд».

Наиболее опасно забывать в автомобиле баллончики со смазками и красками: при нагревании он могут выделять горючие газы и в теории это может обернуться взрывом.

Помимо этого, не стоит оставлять на жаре бытовую электронику вроде пауэрбанков, компактных «пускачей» для аккумулятора, даже фонариков с батарейками. Если они нагреваются до 50-70 градусов, запускается цепная реакция, которую крайне сложно остановить. В Чите небольшой «зарядник» при попадании прямых солнечных лучей перегрелся и воспламенился. Машина выгорела полностью, напомнил «Автовзгляд».

Впрочем, неприятные, хотя и не столь катастрофические, последствия могут ожидать, даже если бросить в машине шоколадку или жевательную резинку. На жаре они плавятся и растекаются, так что не исключено, что владельцу придется проводить тщательную уборку салона от забытых сладостей.

Чтобы избежать подобных ситуаций, автомобилистам рекомендовано регулярно наводить в салоне порядок и убирать все, что не используется ежедневно. Как минимум, не лишним будет убирать электронику в сумку-холодильник: простое решение поможет защитить устройства от перегрева.

Ранее в Belgee объяснили приостановку продаж самого популярного в России кроссовера X50.

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