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14:50, 11 июня 2026Наука и техника

Найден неожиданный способ уменьшить воспаление десен

JCP: Кратковременное ограничение калорий снижает воспаление при заболеваниях десен
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: valiantsin suprunovich / Shutterstock / Fotodom

Кратковременное ограничение калорий может помогать снижать воспаление при заболеваниях десен. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале Journal of Clinical Periodontology (JCP).

В исследовании приняли участие 28 пациентов с заболеваниями десен. Половина добровольцев трижды за шесть месяцев проходила пятидневную низкокалорийную программу питания, имитирующую голодание: первые два дня они потребляли около 1100 ккал, затем три дня — около 750 ккал. Остальные участники продолжали питаться как обычно.

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Через шесть месяцев ученые проанализировали образцы крови и жидкости из десневых карманов. У людей, придерживавшихся специальной диеты, уровень маркеров воспаления оказался ниже. В частности, снизилась концентрация С-реактивного белка — одного из основных показателей системного воспаления. Также уменьшилось содержание веществ, связанных непосредственно с воспалением тканей десен.

Авторы предполагают, что эффект может быть связан со снижением окислительного стресса и уменьшением потребления продуктов с высоким содержанием сахара и рафинированных углеводов. Кроме того, ограничение калорий может положительно влиять на микробиом организма. Исследователи подчеркивают, что такая диета не заменяет чистку зубов и профессиональное лечение, однако в будущем может стать дополнительным способом борьбы с заболеваниями десен.

Ранее стало известно, что проблемы с деснами влияют на развитие неалкогольной жировой болезни печени.

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