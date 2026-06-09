Обнаружена скрытая причина жировой болезни печени

FOH: Проблемы с деснами влияют на развитие неалкогольной жировой болезни печени

Проблемы с деснами могут напрямую влиять на развитие неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD). Ученые из Медицинского университета Сычуани (КНР) проанализировали 16 исследований и выяснили, что воспаление десен и патогенные бактерии запускают цепочку процессов, которая усиливает накопление жира в печени. Работа опубликована в Frontiers in Oral Health (FOH).

Бактерии, связанные с пародонтитом, активируют воспалительные реакции, нарушают работу кишечного микробиома и повышают инсулинорезистентность. Все это способствует повреждению гепатоцитов и ускоряет прогрессирование NAFLD.

Исследователи также показали, что неинвазивная терапия десен — профессиональная чистка зубного налета, снятие зубного камня, применение антибиотиков или пробиотиков — может снижать воспаление и улучшать показатели печени.

Они подчеркивают, что лечение десен и поддержание гигиены могут стать эффективной дополнительной стратегией профилактики NAFLD, особенно для людей с метаболическим риском. Дальнейшие крупные клинические исследования помогут уточнить, какие методы терапии наиболее полезны для печени.

Ранее ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка снижает воспаление в печени.