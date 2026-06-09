Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:35, 9 июня 2026Наука и техника

Обнаружена скрытая причина жировой болезни печени

FOH: Проблемы с деснами влияют на развитие неалкогольной жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sergii Kuchugurnyi / Shutterstock / Fotodom

Проблемы с деснами могут напрямую влиять на развитие неалкогольной жировой болезни печени (NAFLD). Ученые из Медицинского университета Сычуани (КНР) проанализировали 16 исследований и выяснили, что воспаление десен и патогенные бактерии запускают цепочку процессов, которая усиливает накопление жира в печени. Работа опубликована в Frontiers in Oral Health (FOH).

Бактерии, связанные с пародонтитом, активируют воспалительные реакции, нарушают работу кишечного микробиома и повышают инсулинорезистентность. Все это способствует повреждению гепатоцитов и ускоряет прогрессирование NAFLD.

Исследователи также показали, что неинвазивная терапия десен — профессиональная чистка зубного налета, снятие зубного камня, применение антибиотиков или пробиотиков — может снижать воспаление и улучшать показатели печени.

Они подчеркивают, что лечение десен и поддержание гигиены могут стать эффективной дополнительной стратегией профилактики NAFLD, особенно для людей с метаболическим риском. Дальнейшие крупные клинические исследования помогут уточнить, какие методы терапии наиболее полезны для печени.

Ранее ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка снижает воспаление в печени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

    Диетолог предложила добавить в рацион «зеленое золото» для оздоровления организма

    Москвичам назвали срок схода «пуховых сугробов»

    Туск выступил против льгот для Украины на пути в ЕС

    Миранчук назвал главных фаворитов чемпионата мира-2026

    Цискаридзе объяснил необходимость псевдонима в театре

    Премьер европейской страны признался в бешенстве из-за заявлений Зеленского

    Швыдкой увидел начало позитивного пути в одном действии США

    Москвичка заявила о преследовании после низкой оценки таксисту за поездку

    В Госдуме осудили поведение украинских спортсменов во время гимна РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok