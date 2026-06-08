Названа способная снижать воспаление в печени диета

F&F: Диета с высоким содержанием белка снижает воспаление в печени

Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка может оказывать заметное влияние на работу печени и снижать воспалительные процессы. К такому выводу пришли авторы систематического обзора и мета-анализа, опубликованного в журнале Food & Function (F&F).

Исследователи объединили данные 37 рандомизированных контролируемых исследований с участием взрослых людей. Оказалось, что высокобелковые рационы способствовали снижению уровня печеночных ферментов ALT и GGT — маркеров повреждения печени. Кроме того, наблюдалось умеренное снижение C-реактивного белка (CRP), ключевого показателя системного воспаления, что может быть важно для профилактики метаболических нарушений и сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время уровни IL-6 и TNF-α не изменялись, что указывает на избирательное действие диеты на определенные маркеры воспаления.

Наибольший эффект наблюдался при краткосрочных интервенциях продолжительностью до 12 недель и при доле белка в рационе ≥30 процентов от общей калорийности. Авторы подчеркивают, что высокобелковые диеты могут сочетать пользу для печени с поддержкой мышечной массы и контролем веса, особенно у людей с ожирением или метаболическим риском.

Тем не менее ученые предупреждают, что данные разнородны, и долгосрочные последствия такой диеты остаются неизвестными. Для подтверждения пользы и безопасности высокобелковых рационов требуется проведение дальнейших качественных исследований.

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