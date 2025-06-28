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11:08, 28 июня 2025Забота о себеЭксклюзив

Когда чистить зубы: до или после завтрака? Врач поставила точку в спорах

Стоматолог Османова посоветовала отказаться от чистки зубов сразу после завтрака
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nik / Unsplash

На протяжении долгих лет ведутся споры о том, когда стоит чистить зубы по утрам: до или после завтрака. В беседе с «Лентой.ру» на этот вопрос ответила врач-стоматолог, имплантолог, специалист по навигационной хирургии Наида Османова.

Как отметила Османова, за ночь во рту значительно снижается выработка слюны. Это создает благоприятную среду для размножения бактерий, которые содержатся в налете, вызывают неприятный запах и даже могут попадать в желудок вместе с первым приемом пищи, пояснила медик.

Таким образом, чистка зубов до завтрака — это способ минимизировать бактериальную нагрузку на организм

Наида Османоваврач-стоматолог, имплантолог

Фото: Henrik Lagercrantz / Unsplash

Тем, кто чистит зубы после завтрака, врач посоветовала подождать полчаса после приема пищи. Дело в том, что многие продукты, к примеру фрукты, соки и кофе, содержат кислоты, которые временно размягчают эмаль. Если почистить зубы сразу после завтрака, то можно их механически повредить, но за полчаса слюна естественным образом нейтрализует кислоты, а на эмали восстановится пелликула, то есть тонкая пленка, добавила Османова.

Только после этого чистка зубов будет безопасной и действительно полезной

Ранее гигиенист Инна Гришина предостерегла от народных методов лечения зубной боли. По ее словам, чеснок только приведет к раздражению слизистой оболочки рта.

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