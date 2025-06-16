Россиян предостерегли от народных методов лечения зубной боли

Гигиенист Гришина: Чеснок и алкоголь только отвлекают от зубной боли

Врач-гигиенист Инна Гришина оценила эффективность теплой воды, чеснока и меда для снятия зубной боли. О народных методах лечения зубов она поговорила с NEWS.ru.

По словам Гришиной, многие верят, что антисептические свойства чеснока помогут унять зубную боль, однако на деле чеснок, как и алкоголь, может только немного отвлечь от дискомфорта. Более того, они могут раздражать слизистую оболочку рта и усиливать воспаление, особенно если имеется инфекция, добавила гигиенист.

Врач также призвала не полоскать больные зубы теплой водой, поскольку тепло может лишь усилить воспаление. «Мед известен своими антисептическими свойствами, но выставлять его как панацею от воспаления десен — ошибка. Он может вызвать дополнительное раздражение», — предостерегла россиян врач.

Использовать кубики льда, чтобы смягчить боль, допустимо, но прижимать лед к зубу не стоит — Гришина посоветовала прикладывать его к внешней стороне щеки.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Балакирева прокомментировала появившиеся в сети видео, в которых мастера по маникюру восстанавливают поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей. Она назвала такой метод опасным.

