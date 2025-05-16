Россиян предупредили об опасности наращивания зубов гель-лаком

Стоматолог Балакирева: Наращивание зубов гель-лаком грозит сколами и аллергией

Стоматолог-ортодонт Мария Балакирева прокомментировала появившиеся в сети видео, в которых мастера по маникюру восстанавливают поломанные зубы с помощью базы для наращивания ногтей. Об опасности тренда она предупредила россиян в беседе с «Москвой 24».

По словам стоматолога, соблазнившиеся дешевизной такого эксперимента люди могут остаться без зуба. «Когда стоматолог устанавливает пломбу, он делает форму строго в соответствии с прикусом. Это важно, чтобы было смыкание с зубами-антагонистами», — объяснила она.

Из-за неверно наращенной пломбы, продолжила Балакирева, зубочелюстная система не будет равномерно распределять нагрузку, что может привести к повторному сколу. Более того, скол может уйти еще глубже в ткань под десну, и придется удалять зуб.

Помимо этого, как отметила врач, при попадании на слизистую гель-лак способен вызвать сильную аллергическую реакцию, а при попадании со слюной в желудочно-кишечный тракт — сильную интоксикацию и анафилактический шок.

Ранее американский стоматолог Джошуа Перлман назвал оптимальную частоту замены зубной щетки. Он призвал менять ее каждые три месяца.