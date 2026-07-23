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17:08, 23 июля 2026 (обновлено: 17:14, 23 июля 2026)Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных причинах онемения рук

Невролог Бутенко: Регулярное онемение рук может быть признаком туннельного синдрома
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock / Fotodom

Невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, признаком каких проблем со здоровьем может быть регулярное онемение рук. Об опасных причинах она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Одной из причин боли в руках и слабости в кистях может быть туннельный синдром. При сдавлении нерва в запястье обычно немеют большой, указательный, средний пальцы и часть безымянного. Если же пропадает чувствительность в мизинце и части безымянного пальца, проблема может находиться в области локтя. Такое бывает у тех, кто долго сидит, опираясь на локти, часто держит руку согнутой или спит в таком положении», — объяснила невролог.

Врач уточнила, что иногда нервный корешок сдавливается или раздражается в шейном отделе позвоночника. В этом случае боль и мурашки идут от шеи через плечо и предплечье к кисти.

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По словам Бутенко, в некоторых случаях онемение возникает из-за дефицита витамина B12, сахарного диабета, анемии или нарушений работы щитовидной железы. Этот симптом также встречается при полинейропатиях, аутоиммунных заболеваниях и после некоторых инфекций. Если же рука онемела резко в сочетании со слабостью, перекосом лица, нарушением речи или зрения, это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения, подчеркнула врач.

В то же время Бутенко добавила, что не стоит беспокоиться, если онемение возникло после того, как человек спал на руке несколько часов или долго держал кисть в одном положении.

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