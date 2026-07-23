Россиян предупредили об опасных причинах онемения рук

Невролог Бутенко: Регулярное онемение рук может быть признаком туннельного синдрома

Невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, признаком каких проблем со здоровьем может быть регулярное онемение рук. Об опасных причинах она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

«Одной из причин боли в руках и слабости в кистях может быть туннельный синдром. При сдавлении нерва в запястье обычно немеют большой, указательный, средний пальцы и часть безымянного. Если же пропадает чувствительность в мизинце и части безымянного пальца, проблема может находиться в области локтя. Такое бывает у тех, кто долго сидит, опираясь на локти, часто держит руку согнутой или спит в таком положении», — объяснила невролог.

Врач уточнила, что иногда нервный корешок сдавливается или раздражается в шейном отделе позвоночника. В этом случае боль и мурашки идут от шеи через плечо и предплечье к кисти.

По словам Бутенко, в некоторых случаях онемение возникает из-за дефицита витамина B12, сахарного диабета, анемии или нарушений работы щитовидной железы. Этот симптом также встречается при полинейропатиях, аутоиммунных заболеваниях и после некоторых инфекций. Если же рука онемела резко в сочетании со слабостью, перекосом лица, нарушением речи или зрения, это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения, подчеркнула врач.

В то же время Бутенко добавила, что не стоит беспокоиться, если онемение возникло после того, как человек спал на руке несколько часов или долго держал кисть в одном положении.

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