Россиян предупредили об опасных причинах онемения рук

Невролог медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко рассказала, признаком каких проблем со здоровьем может быть регулярное онемение рук. Об опасных причинах она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».
«Одной из причин боли в руках и слабости в кистях может быть туннельный синдром. При сдавлении нерва в запястье обычно немеют большой, указательный, средний пальцы и часть безымянного. Если же пропадает чувствительность в мизинце и части безымянного пальца, проблема может находиться в области локтя. Такое бывает у тех, кто долго сидит, опираясь на локти, часто держит руку согнутой или спит в таком положении», — объяснила невролог.
Врач уточнила, что иногда нервный корешок сдавливается или раздражается в шейном отделе позвоночника. В этом случае боль и мурашки идут от шеи через плечо и предплечье к кисти.
По словам Бутенко, в некоторых случаях онемение возникает из-за дефицита витамина B12, сахарного диабета, анемии или нарушений работы щитовидной железы. Этот симптом также встречается при полинейропатиях, аутоиммунных заболеваниях и после некоторых инфекций. Если же рука онемела резко в сочетании со слабостью, перекосом лица, нарушением речи или зрения, это может быть признаком нарушения мозгового кровообращения, подчеркнула врач.
В то же время Бутенко добавила, что не стоит беспокоиться, если онемение возникло после того, как человек спал на руке несколько часов или долго держал кисть в одном положении.
Ранее невролог Миляуша Мамадалиева раскрыла самую вредную вечернюю привычку. Она заявила, что поздний прием пищи приводит к ухудшению качества сна.