Москвичи оценили капремонт

ВЦИОМ: 83 процента москвичей отметили улучшение качества жизни после капремонта

Большинство москвичей (83 процента) отмечают улучшение качества жизни в столице после проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Аналитического центра ВЦИОМ.

Респонденты также заметили повышение комфорта в домах, обновление коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания с момента запуска программы. 78 процентов считают, что капремонт положительно влияет на облик города, а 80 процентов тех, в чьих домах он уже прошел, остались довольны результатом.

Более половины опрошенных уверены, что после ремонта подъезды стали эстетичнее. 45 процентов заметили улучшение общего состояния подъездов и внешнего вида дома, четверть — рост комфорта жизни и внешний вид района, а 91 процент жителей домов-объектов культурного наследия заявили, что здание сохранило исторический облик после реставрации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2026 году запланирован капитальный ремонт систем центрального отопления в 260 многоквартирных домах. В пяти из зданий работы уже завершены.