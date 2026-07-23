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16:58, 23 июля 2026 (обновлено: 17:13, 23 июля 2026)Экономика

Москвичи оценили капремонт

ВЦИОМ: 83 процента москвичей отметили улучшение качества жизни после капремонта
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большинство москвичей (83 процента) отмечают улучшение качества жизни в столице после проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Аналитического центра ВЦИОМ.

Респонденты также заметили повышение комфорта в домах, обновление коммуникаций, снижение аварийности и повышение безопасности проживания с момента запуска программы. 78 процентов считают, что капремонт положительно влияет на облик города, а 80 процентов тех, в чьих домах он уже прошел, остались довольны результатом.

Более половины опрошенных уверены, что после ремонта подъезды стали эстетичнее. 45 процентов заметили улучшение общего состояния подъездов и внешнего вида дома, четверть — рост комфорта жизни и внешний вид района, а 91 процент жителей домов-объектов культурного наследия заявили, что здание сохранило исторический облик после реставрации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье в 2026 году запланирован капитальный ремонт систем центрального отопления в 260 многоквартирных домах. В пяти из зданий работы уже завершены.

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