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12:32, 10 апреля 2025Забота о себе

Названа оптимальная частота замены зубной щетки

Стоматолог Перлман призвал покупать новую зубную щетку каждые три месяца
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Покупать новую зубную щетку необходимо регулярно, чтобы избежать проблем со здоровьем. Оптимальную частоту замены американский стоматолог Джошуа Перлман назвал в беседе с изданием El Tiempo.

Перлман призвал менять зубную щетку каждые три месяца. По его словам, это позволит поддерживать гигиену на должном уровне. Дело в том, что со временем щетина изнашивается, поэтому она не больше может эффективно удалять остатки пищи и микроорганизмы, уточнил врач. Особенно это касается узких промежутков между зубами, где чаще всего образуется налет.

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Кроме того, по словам стоматолога, зубную щетку люди используют даже тогда, когда болеют. В результате она становится потенциальным источником различных инфекций, тем более если в ванной комнате не созданы подходящие условия для ее хранения. Из-за этого может возникнуть порочный круг, который способен помешать выздоровлению.

Ранее стоматолог Владимир Лосев предупредил о скрытых болезнях полости рта. Как отметил медик, к таковым относится гингивит, то есть воспаление десен, который сначала практически себя не проявляет.

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