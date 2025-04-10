Названа оптимальная частота замены зубной щетки

Стоматолог Перлман призвал покупать новую зубную щетку каждые три месяца

Покупать новую зубную щетку необходимо регулярно, чтобы избежать проблем со здоровьем. Оптимальную частоту замены американский стоматолог Джошуа Перлман назвал в беседе с изданием El Tiempo.

Перлман призвал менять зубную щетку каждые три месяца. По его словам, это позволит поддерживать гигиену на должном уровне. Дело в том, что со временем щетина изнашивается, поэтому она не больше может эффективно удалять остатки пищи и микроорганизмы, уточнил врач. Особенно это касается узких промежутков между зубами, где чаще всего образуется налет.

Кроме того, по словам стоматолога, зубную щетку люди используют даже тогда, когда болеют. В результате она становится потенциальным источником различных инфекций, тем более если в ванной комнате не созданы подходящие условия для ее хранения. Из-за этого может возникнуть порочный круг, который способен помешать выздоровлению.

Ранее стоматолог Владимир Лосев предупредил о скрытых болезнях полости рта. Как отметил медик, к таковым относится гингивит, то есть воспаление десен, который сначала практически себя не проявляет.