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10:32, 19 июня 2024Забота о себе

Стоматолог предупредил о скрытых болезнях полости рта

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Некоторые заболевания полости рта поначалу протекают бессимптомно, предупредил стоматолог Владимир Лосев. Их врач перечислил в беседе с «Лентой.ру».

Одним из таких заболеваний доктор назвал гингивит, то есть воспаление десен. По его словам, поначалу десны могут лишь немного покраснеть, а лишь спустя время начать кровоточить при чистке зубов. Если не лечить заболевание, воспаление перейдет в более тяжелую форму — пародонтит.

В результате десны начинают отходить от зубов, образуя пародонтальные карманы, куда проникают болезнетворные бактерии. Зубы начинают шататься, а в дальнейшем могут и вовсе выпасть

Владимир Лосевстоматолог

Кроме того, незаметно развивается и кариес, отметил Лосев. Единственный его признак на ранней стадии — это меловидное пятно на поверхности зуба, которое постепенно увеличивается в размере и в глубину.

«Со временем кариозное поражение разрушает эмаль, достигает дентина — более мягкого внутреннего слоя зуба — и в конце концов проникает в пульпарную камеру, где находится нервная система зуба. На этом этапе начинаются сильные боли, которые, к сожалению, сигнализируют о весьма запущенной стадии заболевания», — объяснил Лосев.

Разрушение твердых тканей зуба может происходить не только в результате кариеса, но и под воздействием кислот, добавил стоматолог. Эрозия эмали может начаться из-за неправильного питания, нарушений работы желудочно-кишечного тракта.

Доктор предупредил, что симптомы эрозии на ранних стадиях малозаметны: возможно лишь незначительное повышение чувствительности зубов к горячему, холодному, сладкому или кислому. Однако со временем проблема прогрессирует, приводя к истончению и выкрашиванию эмали. Зубы становятся восприимчивыми к внешним раздражителям, что вызывает сильный дискомфорт.

Эрозия делает зубы более уязвимыми перед кариесом. Ослабленная эмаль не в состоянии в полной мере защищать внутренние слои зуба, поэтому разрушительный процесс протекает быстро. В запущенных случаях эрозия может привести к оголению шеек зубов

Чтобы избежать серьезных последствий, врач призвал не игнорировать даже мельчайшие симптомы и обязательно обращаться к специалистам.

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      Вера Владзиевская
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