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21:27, 29 сентября 2023Забота о себе

Врач предупредил о вызываемых неправильным прикусом проблемах со здоровьем

Врач Лосев предупредил, что из-за неправильного прикуса могут быть головные боли

Фото: Unsplash

Из-за неправильного прикуса могут возникнуть головные боли и другие проблемы со здоровьем, предупредил стоматолог, главный врач клиники «Мегастом» Владимир Лосев. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Стоматолог объяснил, что неправильный прикус провоцирует напряжение мышц, головные боли, мигрени.

По словам Лосева, при неправильном прикусе возникают проблемы с челюстным суставом: он может начать щелкать и вызывать трудности с открыванием рта. Пациент может сталкиваться с посторонними шумами в ушах, добавил он.

В конечном итоге неправильный прикус влияет и на позвоночник. Из-за неправильного положения нижней челюсти происходит искривление в шейном отделе позвоночника, что влечет проблемы и с осанкой

Владимир Лосевстоматолог

Кроме указанных проблем со здоровьем, из-за неправильного прикуса ускоряется износ зубов, а жевание дается с трудом, предупредил собеседник «Ленты.ру». В результате могут возникать проблемы с работой ЖКТ.

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Лосев добавил, что неправильный прикус портит внешность человека. Из-за него раньше времени образуются носогубные складки, формируется скошенный подбородок и даже ухудшается речь.

В первую очередь неправильный прикус развивается из-за наследственности, некоторых детских привычек (например, сосания пальца или соски), потери одного или нескольких зубов, резюмировал врач.

Ранее Владимир Лосев объяснил, почему у некоторых людей зубы становятся прозрачными. Среди причин: возрастные изменения, использование неправильных щеток и болезни зубов.

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    Вера Владзиевская
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