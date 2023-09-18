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17:06, 18 сентября 2023Забота о себе

Стоматолог назвал причины прозрачности зубов

Фото: Unsplash

Стоматолог, главный врач клиники «Мегастом», Владимир Лосев предупредил, что зубы могут становиться прозрачными из-за жестких зубных щеток. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие причины ухудшения состояния зубов.

Одна из возможных причин, по которой зубы могут казаться прозрачными, — это естественное старение зубов, говорит врач. С возрастом зубная эмаль изнашивается, становится тоньше, что вызывает визуальное ощущение прозрачности зубов.

Еще одна причина — абразия зубов. Подобный процесс может возникать из-за неправильного ухода: использование слишком жестких зубных щеток, злоупотребление домашним отбеливанием с помощью так называемых домашних средств, объяснил стоматолог.

«Не экспериментируйте с домашним отбеливанием при помощи соды, уксуса, перекиси, сока лимона и прочих средств, которые сильно вредят эмали. Доверьте осветление и отбеливание зубов стоматологам или гигиенистам», — призывает врач.

Прозрачность может стать результатом чрезмерного применения абразивных зубных паст. По правилам, подобные зубные пасты должны использоваться в течение небольшого периода времени, а не на постоянной основе

Владимир Лосевстоматолог

Также истирание зубов может возникнуть вследствие ночного скрежетания зубами (бруксизма), возникающего из-за неправильного прикуса, продолжил Лосев.

Еще одной причиной, почему эмаль зубов может истончаться и изнашиваться, являются некоторые вкусовые привычки: употребление слишком твердой пищи или пищи с высоким содержанием кислот. Из-за кислотного воздействия возникает эрозия зубов, предупреждает собеседник «Ленты.ру». За эрозией могут стоять также эндокринологические проблемы (например, тиреотоксикоз — повышенный уровень гормонов щитовидной железы).

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«Газированные напитки содержат в своем составе много сахара и кислот, что пагубно сказывается на эмали. Сократите употребление таких напитков и обязательно ополаскивайте после них рот», — говорит Лосев.

Тем, кто столкнулся с прозрачностью зубов, Лосев настоятельно советует обратиться за консультацией к стоматологу, чтобы установить причины происходящего и принять соответствующие меры для решения проблемы. Это позволит восстановить здоровье и красоту зубов, заключил он.

Ранее стоматолог Диана Левчук назвала оптимальное с медицинской точки зрения количество пасты, необходимое для хорошей чистки зубов. По ее словам, пасты нужно втрое меньше, чем показывают в рекламе.

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    Вера Владзиевская
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