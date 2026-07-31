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06:00, 31 июля 2026Интернет и СМИ

Голодные студенты грязно отомстили постоянно воровавшему их еду соседу

«Лента.ру»: Студенты довели до диареи постоянно воровавшего их еду соседа
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: badnews86dups / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником NordicThrowawayGuy рассказал, как в студенческие годы он и его приятели грязно отомстили постоянно воровавшему их еду соседу. Как выяснила «Лента.ру», они довели его до диареи с помощью мармеладных мишек.

«Мы подозревали Х. в том, что он регулярно ест нашу еду. Когда мы его спросили об этом, он признался, хотя явно не понимал, в чем проблема. Мы все знали, что он — самый бедный из нас, а потому сказали ему, что в этом нет ничего страшного — просто нужно спросить заранее. Потому что хуже всего, когда ты возвращаешься домой с вечерних занятий измотанный, с нетерпением ожидая домашнего обеда, который передала на выходных бабуля, а его нет. И дешевые заведения либо закрыты, либо находятся далеко, и ты ложишься спать голодным», — объяснил автор.

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Однако сосед не прислушался к просьбам однокашников и продолжал брать чужую еду без предупреждения. При этом чем вкуснее оказывалась пища, тем выше были шансы, что она будет уничтожена подчистую. Салаты оставались практически нетронутыми, а вот тортики сметались в мгновение ока.

«Как раз тогда мы узнали, что в продаже появились мармеладные мишки, не содержащие сахара. Первые попробовавшие их покупатели писали в отзывах, что на вкус они точно такие же, как и обычные, но если съесть стограммовую пачку, это обеспечит сильнейшую диарею [из-за входящих в состав заменителей сахара]», — вспомнил мужчина.

Студенты отправились в супермаркет и купили ведерко с 500 граммами мармеладок, а также пищевую пленку. Вернувшись в квартиру, они съели немного, отметив высокие вкусовые качества продукта. Однако их план заключался не в этом.

«Зная Х., мы понимали, что пройдет всего несколько часов, прежде чем он перестанет себя сдерживать. Поэтому мы подняли сиденье унитаза, обернули его прозрачной пленкой и опустили сиденье обратно. Мы рассчитали все правильно: через пару часов все мармеладные мишки пропали, и аккурат после того, как мой другой сосед нашел пустое ведерко, Х. ворвался в туалет, но из-за натянутой пленки обделался не в унитаз, а на собственную спину и затылок», — радостно написал автор.

Сосед понял, что стал жертвой мести, и даже угрожал съехать. Однако в итоге он остался, но больше никогда не притрагивался у чужим запасам еды.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как стал жертвой приступа диареи в парижском метро. Ее вызвало то, что он решил последовать невинному совету матери.

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