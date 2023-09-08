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11:20, 8 сентября 2023Забота о себе

Названо оптимальное количество пасты для хорошей чистки зубов

Стоматолог Левчук: чтобы почистить зубы, нужно втрое меньше пасты, чем в рекламе

Фото: Nik / Unsplash

Стоматолог Диана Левчук назвала оптимальное с медицинской точки зрения количество пасты, необходимое для хорошей чистки зубов. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Врач утверждает, что увеличение количества зубной пасты на щетке никак не влияет на степень чистоты зубов. Количество пасты, которое нужно для эффективной гигиены полости рта, по размерам сопоставимо с горошиной. Это примерно втрое меньше объема, который обычно демонстрируют в рекламе. При этом, по ее словам, слишком большое количество пасты может сильно размягчить щетку, из-за чего не получится хорошо почистить зубы.

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Стоматолог подчеркнула, что для гигиены полости рта состав и качество пасты гораздо важнее ее количества. Она рекомендовала избегать слишком дешевых вариантов, так как в них содержится карбонат кальция — недорогой, грубый абразив, способный поцарапать эмаль.

Если вы пользуетесь зубной пастой с активными компонентами, например, отбеливающей, антибактериальной и так далее, то ее рекомендуется чередовать с нейтральной. То есть не чистить зубы каждый день пастой с активными компонентами, а пользоваться ей примерно два-три раза в неделю

Диана Левчук стоматолог

Ранее Левчук рассказала о причинах хруста в челюсти. Среди самых распространенных причин стоматолог выделила неправильный прикус, травмы и некорректное протезирование.

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    Наталья Обрядина
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