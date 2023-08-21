Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

Стоматолог Левчук: причиной хруста в челюсти может быть неправильный прикус

Причиной хруста в челюсти могут быть неправильный прикус, рассказала врач-стоматолог Диана Левчук. Ее слова приводит издание Life.

Хруст челюсти указывает на неправильную работу височно-нижнечелюстного сустава, объяснила Левчук. Она подчеркнула, что в норме у здорового человека не должно быть никаких болей, щелчков или дискомфорта при открывании рта. Появление этих симптомов может указывать на неправильную работу височно-нижнечелюстного сустава.

Среди самых распространенных причин хруста в челюсти стоматолог выделила неправильный прикус, травмы и некорректное протезирование. В 20-30 процентах случаев к врачу-гнатологу обращаются люди именно после ношения брекетов или после протезирования, заявила Левчук, сославшись на профессиональный опыт.

Восстановление корректной работы височно-нижнечелюстного сустава проходит с помощью специальных кап, постепенно корректирующих его положение, заключила врач.

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