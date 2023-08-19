Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:30, 19 августа 2023Забота о себе

Стоматолог высказался относительно необходимости удаления зубов мудрости

Стоматолог Лосев: из-за плохой гигиены зубов мудрости возрастает риск кариеса

Фото: Jonathan Borba / Unsplash

Принимать решение о необходимости удаления зубов мудрости каждый человек должен индивидуально, но из-за плохой гигиены, вызванной труднодоступностью этих зубов, существенно возрастает риск кариеса, предупредил врач-стоматолог Владимир Лосев. Такое мнение он высказал в беседе с Life.

Лосев объяснил, зубы мудрости, также известные как «восьмерки», являются рудиментарными и в полости рта для них недостаточно места. В связи с этим они часто не могут полностью прорезаться. Это, в свою очередь, может спровоцировать давление на соседние зубы, нарушения прикуса, смещение зубного ряда, дискомфорт в десне и слизистой рта.

Еще одной проблемой зубов мудрости врач назвал их труднодоступность и, как следствие, плохую гигиену, что существенно повышает риск кариеса и других заболеваний полости рта. По этой причине девять из десяти пациентов в кабинете стоматолога принимают решение удалить «восьмерки», подчеркнул Лосев.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

При этом, если зубы мудрости полностью прорезались, не оказывают давление на зубной ряд и легко доступны для чистки, их можно сохранить, добавил стоматолог.

Ранее стоматолог-ортодонт Мария Малахова назвала бактерии главной причиной неприятного запаха изо рта. По словам врача, питательной средой для них становится зубной налет, который плохо вычищается во время ежедневного ухода или скапливается в труднодоступных местах в полости рта.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    На борту «Луны-25» произошла нештатная ситуация

    Россиянин попытался пронести на борт самолета во Владивостоке боевую гранату

    Стоматолог высказался относительно необходимости удаления зубов мудрости

    «Урал» стал лидером РПЛ

    Швеция и Украина начали сотрудничать по выпуску боевых машин пехоты

    Терапевт назвала оптимальное время для тренировок в жаркую погоду

    В Twitter уберут черный список

    Число отравившихся шаурмой жителей российского города резко выросло

    Украине предрекли исчезновение без поддержки НАТО

    Россиянам назвали способ наладить личную жизнь при плотном графике работы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости