Врач назвала главную причину неприятного запаха изо рта

Стоматолог Мария Малахова: запах изо рта появляется из-за бактерий

Стоматолог-ортодонт Мария Малахова назвала бактерии главной причиной неприятного запаха изо рта. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, питательной средой для бактерий становится зубной налет, который плохо вычищается во время ежедневного ухода или скапливается в труднодоступных местах в полости рта. Мягкий налет (например, остатки пищи) легко удаляется специальным порошком, а твердый зубной камень, в который он со временем превращается, можно убрать только ультразвуковым аппаратом

Чаще всего налет и камень образуются на нижних зубах со стороны языка. Риск их появления возрастает при скученности зубов, из-за чего доступ щетки и зубной нити к местам скопления налета затруднен Мария Малахова стоматолог-ортодонт

Еще одной причиной запаха изо рта могут быть больные зубы с кариесом или пульпитом, продолжает Малахова. В полостях, возникающих при этих заболеваниях, тоже скапливаются бактерии, и за счет продуктов их жизнедеятельности и появляется неприятный запах изо рта.

Запах изо рта может появляться из-за болезней внутренних органов или гормонального дисбаланса

«Начать свой путь к здоровому и свежему дыханию стоит с визита к стоматологу, — настаивает Малахова. — Регулярная профессиональная чистка и лечение кариеса, конечно, помогут. Но не забудьте оценить и ортодонтические факторы риска, возможность исправить скученность зубов, потому что налет и камень не только провоцируют запах, но и могут стать причиной заболевания десен — гингивита, пародонтита».

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