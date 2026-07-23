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16:58, 23 июля 2026 (обновлено: 17:11, 23 июля 2026)Экономика

Россиян предупредили о нашествии комаров в августе

Биолог Федоров: Число комаров резко вырастет в августе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Globallookpress.com

Во второй половине июля и начале августа в России ожидается резкий рост численности комаров. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, в первой половине лета личинок мало, однако к концу июля их становится заметно больше. Всплеск популяции происходит при обильных осадках, которые формируют новые временные водоемы, а также при теплой погоде до плюс 30 градусов. Именно в этот период комары настроены наиболее агрессивно.

Рост численности комаров в большей степени затронет мегаполисы, где есть пруды, и поселки рядом с водоемами.

Ранее сообщалось, что всплеск активности комаров произойдет в Москве.

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