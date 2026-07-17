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15:05, 17 июля 2026Экономика

Комары атакуют Москву

Биолог Федоров: В Москве ожидается всплеск активности комаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Москву ожидает всплеск активности комаров на фоне дождей и высокой температуры. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, погодные факторы имеют ключевое значение для популяции комаров, так как для развития личинок необходимы временные водоему — лужи, талые воды и другие скопления влаги. При этом для резкого всплеска численности важны не только обильные дожди, но и высокая температура воздуха.

«При значениях температуры в диапазоне от плюс 20 до плюс 30 градусов развитие насекомых значительно ускоряется», — пояснил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается потепление. В грядущие выходные, 18 и 19 июля, температура воздуха в столице вырастет до плюс 27-29 градусов.

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