Комары атакуют Москву

Биолог Федоров: В Москве ожидается всплеск активности комаров

Москву ожидает всплеск активности комаров на фоне дождей и высокой температуры. Об этом предупредил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, погодные факторы имеют ключевое значение для популяции комаров, так как для развития личинок необходимы временные водоему — лужи, талые воды и другие скопления влаги. При этом для резкого всплеска численности важны не только обильные дожди, но и высокая температура воздуха.

«При значениях температуры в диапазоне от плюс 20 до плюс 30 градусов развитие насекомых значительно ускоряется», — пояснил Федоров.

Ранее сообщалось, что в Москве ожидается потепление. В грядущие выходные, 18 и 19 июля, температура воздуха в столице вырастет до плюс 27-29 градусов.